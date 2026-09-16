Resmi açıklamanın ardından arama motorlarında fırtına gibi esen Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman ve hangi tarihte koşulacak soruları, paylaşılan 2027 yarış fikstürüyle kesin cevabını buldu. Padok dünyasını sevince boğan duyuru, Türk motor sporları camiasında da bayram havası estiriyor.

Asfalt yeniden ısınıyor. Küresel yarış takviminde son olarak 2021 senesinde piste çıkan Türkiye, Tuzla'daki zorlu virajlarıyla şampiyonluk yarışının en kritik dönemeçlerinden birine ev sahipliği yapacak.

Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman ve hangi gün koşulacak?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, organizasyon yönetiminin ilan ettiği resmi 2027 takvimine göre 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde koşulacak.

Hafta sonu maratonu cuma günü antrenman turlarıyla start alacak. Cumartesi günü sıralama turlarında pole pozisyonu kovalayacak olan pilotlar, 3 Ekim Pazar günü ise damalı bayrağı ilk sırada görmek adına kıyasıya mücadele verecek. Yarışseverler heyecan dolu anları tribünden veya formula1.com portalından takip edebilecek.

İstanbul Park için kaç yıllık anlaşma imzalandı?

Pistin işletmesini üstlenen heyet ile Formula 1 yönetimi arasında varılan mutabakatla İstanbul Park, 2027 ile 2031 yılları arasındaki tam 5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Süreç ve Organizasyon Detayı Resmi Takvim ve Bilgiler Etkinlik Adı Formula 1 Türkiye Grand Prix Yarış Hafta Sonu 1-3 Ekim 2027 Pist Adı İstanbul Park (Tuzla, Akfırat) Sözleşme Süresi 5 Yıl (2027-2031 Sezonları) Resmi Bilgilendirme Portalı formula1.com Son Kazanan Pilot Valtteri Bottas (2021)

Dev iş birliği güvenceye bağlandı. Yapılan uzun soluklu anlaşma sayesinde Türkiye, tek seferlik bir yedek takvim maddesi olmaktan çıkarak şampiyonanın kalıcı duraklarından birine dönüşüyor.

Efsane 8. viraj ve İstanbul'da yarış heyecanı

Ters açılı mimarisi ve yüksek yerçekimi kuvvetiyle pilotların kabusu sayılan meşhur 8. viraj, yeni nesil araçlarla birlikte çok daha sert kapışmalara sahne olacak. 5 bin 338 metrelik zorlu pist, geçiş noktaları ve teknik viraj kombinasyonlarıyla seyir zevkini zirveye taşıyacak.

Geri sayım resmen başladı. 2021'deki yağmurlu yarışta zafere ulaşan Valtteri Bottas'tan sonra İstanbul kupasını kimin kaldıracağı şimdiden büyük merak uyandırıyor.