Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı sorusu, taraftarların ana gündem maddesi haline geliyor. Başakşehir karşısında kasığından sakatlandıktan sonra ligdeki ve Avrupa'daki kritik sınavları kaçıran golcü oyuncu için Florya'da yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

Zaman daralıyor. Şampiyonluk yarışında hata istemeyen teknik heyet, dev maça saatler kala sağlık ekibinden gelecek nihai raporu bekliyor.

Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı ve son durumu ne?

Victor Osimhen'in Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz kesinlik kazanmadı; Nijeryalı yıldızın son kontrollerde ağrı hissetmemesi halinde maç kadrosuna alınması bekleniyor.

Galatasaray Sağlık Heyeti, başarılı forvetin sağ kasık adale grubunda orta ile ileri düzeyde kanama ve zorlanma belirledi. Sporting ve Kocaelispor randevularında dinlendirilen tecrübeli krampon, takımla çalışmalara kontrollü başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, öğrencisini Karadeniz kafilesine dahil etmek istese de nüks ihtimaline karşı son ana kadar beklemeyi seçiyor.

Trabzonspor Galatasaray derbisinin muhtemel kadroları nasıl?

Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen ile birlikte Mario Lemina'nın ağrıları sürerken bordo-mavili ev sahibinde eksikler birer birer takıma dönüyor.

Oyuncu Kulüp Sağlık Durumu ve Kadro Notu Victor Osimhen Galatasaray Kasık tedavisi sürüyor, son kararı teknik heyet verecek Mario Lemina Galatasaray Ağrıları bulunuyor, riske edilmeme ihtimali ağır basıyor Wilfried Singo Galatasaray Özel program eşliğinde çalışıyor, dönüşü milli arayı buluyor Arseniy Batagov Trabzonspor Sakatlığını atlattı, takımla idmanlara katılıyor Tim Jabol-Folcarelli Trabzonspor Tedavi sürecini tamamladı, maç kadrosunda yer alacak

Mücadele ateşi körükleniyor. Papara Park'ta taraftar baskısını arkasına almak isteyen Fatih Tekke idaresindeki Trabzonspor, sakatlıktan çıkan isimleriyle orta alandaki direncini yükseltmeyi planlıyor.

Kritik derbi ne zaman ve maç hangi kanalda?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig 6. hafta derbisi, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Karadeniz semalarında dev kapışmanın geri sayımı sürüyor. Zirve yarışının kaderini doğrudan etkileyecek 90 dakikada hakemin düdüğüyle birlikte taktik savaşı sahneleniyor.