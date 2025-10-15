Son Mühür - Galatasaray’da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi, kariyeriyle ilgili kararını netleştirdi. Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklifi geri planda bırakan Arjantinli yıldız, menajerine “Galatasaray’a öncelik verin” talimatını verdi.

Özbek açıklamıştı

Sabah’ın aktardığına göre Icardi, sarı-kırmızılı ekip ile 3 yıllık yeni bir sözleşme yapmayı hedefliyor. 32 yaşındaki forvet, yıllık 10 milyon euroluk maaşını 6 milyon euroya indirmeye ve bonuslarından feragat etmeye hazır olduğunu ifade etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Icardi’nin yeni sözleşmesi şu an gündemimizde değil. Sezon ortasında değerlendirme yapılacak.” demişti.