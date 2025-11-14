Son Mühür - 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Bursa’da Bulgaristan’ı konuk eden A Milli Takım, tur atlamaya bir adım daha yaklaştı. Deplasmanda oynanan ilk maçı 6-1 kazanan millilerimiz, taraftarı önünde de galip gelerek grup liderliğini son maç olan İspanya karşılaşmasına taşımayı hedefliyor.
Türkiye–Bulgaristan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Tarih: 15 Kasım Cumartesi
Saat: 20:00
Stadyum: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
Yayın: TV8
Yayın Şekli: Naklen ve şifresiz
Türkiye kaçıncı sırada?
E Grubu
1. İspanya – 12 puan
2. Türkiye – 9 puan
3. Gürcistan – 3 puan
4. Bulgaristan – 0 puan
