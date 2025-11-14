Son Mühür - 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Bursa’da Bulgaristan’ı konuk eden A Milli Takım, tur atlamaya bir adım daha yaklaştı. Deplasmanda oynanan ilk maçı 6-1 kazanan millilerimiz, taraftarı önünde de galip gelerek grup liderliğini son maç olan İspanya karşılaşmasına taşımayı hedefliyor.

Türkiye–Bulgaristan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Tarih: 15 Kasım Cumartesi

Saat: 20:00

Stadyum: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

Yayın: TV8

Yayın Şekli: Naklen ve şifresiz

Türkiye kaçıncı sırada?

E Grubu

1. İspanya – 12 puan

2. Türkiye – 9 puan

3. Gürcistan – 3 puan

4. Bulgaristan – 0 puan