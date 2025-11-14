Son Mühür - Fas’ın başkenti Rabat’taki Prens Moulay Hassan Stadı’nda oynanan Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya ile Gabon karşı karşıya geldi.

Normal sürede Akor Adams’ın 78. dakikada ve Mario Lemina’nın 89. dakikada attığı gollerle maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatma devrelerinde Nijerya, Chidera Ejuke’nin 97. dakikadaki, Victor Osimhen’in 102. ve 110. dakikalardaki golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti ve play-off finaline yükseldi. Nijerya’nın finaldeki rakibi, Kamerun ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynanacak maçın galibi olacak. Play-off finali 16 Kasım Pazar günü oynanacak. Nijerya’da Galatasaraylı Osimhen’in yanı sıra takım kaptanı Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de forma giyerken, Gabon’da Galatasaray’dan Lemina, Sivasspor’dan Aaron Appindangoye ve Amed Sportif Faaliyetler’den Andre Poko görev yaptı.

Yeni rakip belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya’nın rakibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu. Fas’ın başkenti Rabat’taki El Barid Stadı’nda oynanan yarı finalde Kamerun ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı. Mücadelenin 90+2. dakikasında Chancel Mbemba’nın golüyle 1-0 kazanan Demokratik Kongo, play-off finaline yükseldi. Trabzonspor’un kalecisi Andre Onana, Kamerun kalesini korudu. Bu sonuçla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, finalde Nijerya ile eşleşti. İki takım arasındaki final maçı 16 Kasım Pazar günü oynanacak ve galip gelen ekip, Dünya Kupası’na katılmak için kıtalar arası play-off hakkı elde edecek.