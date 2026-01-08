İzmir’in Selçuk ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, Kuşadası yolu üzerinde tehlikeli anlara neden oldu. Efes Antik Kenti yakınlarında yapımı süren Efes Karşılama Merkezi inşaat alanını çevreleyen büyük reklam panoları ve demir konstrüksiyonlar, kuvvetli rüzgârın etkisiyle anayola devrildi.

Anayolda trafik aksadı

Selçuk–Kuşadası kara yolunda meydana gelen olay sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Devrilen panolar nedeniyle yol tek şeride düşürülürken, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Olay sırasında yoldan geçen bir aracın bulunmaması, olası bir kazanın yaşanmasını önledi.

Polis ve firma ekipleri bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine polis ekipleri ile yüklenici firmaya bağlı personeller olay yerine geldi. Yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, devrilen panoların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar süresince trafik akışı kontrollü şekilde sürdürüldü.

Karşılama merkezi inşaatı çevresinde yaşandı

“Geleceğe Miras: Sonsuz Efes Projesi” kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Efes Karşılama Merkezi’nin, 180 otobüs kapasiteli otopark ve 61 dükkandan oluşması öngörülüyor. Fırtına, inşaat alanını çevreleyen geçici yapı ve panolarda hasara yol açtı.

Can kaybı yaşanmadı

Yetkililerden alınan bilgilere göre olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Devrilen panoların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kara yolunun yeniden tamamen trafiğe açılacağı bildirildi.

Sürücülere uyarı

Yetkililer, bölgede rüzgârın etkisini sürdürebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle açık alanlar ve inşaat çevrelerinde seyir halinde olan sürücülerin tedbirli davranmaları istendi.