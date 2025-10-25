Türkiye bankacılık sektöründe sürdürülebilir finansman ve iklim hedeflerine yönelik adımlar sınırlı kaldı. İklim İçin 350 Derneği ile SEFiA’nın hazırladığı rapora göre, 2024 yılında bankaların kömür finansmanı politikalarında herhangi bir değişiklik olmadı. Yeni kömür projelerini finanse etmeyeceklerini taahhüt eden banka sayısı 11’de, mevcut kömür projelerinden çıkış taahhüdü verenler ise 6’da kaldı.

Net sıfır emisyon hedefi açıklayan banka sayısı ise yalnızca 1 artış göstererek 13’e yükseldi. Raporda, 17 bankanın 11’inde yeni kömür projelerini finanse etmeme, mevcut projelerden çıkış veya net sıfır hedefi açıklama gibi adımların eksik olduğu tespit edildi.

Sektörde 20 milyar doları aşan sürdürülebilir finansman hacmi ve yeşil tahvil artışı önemli bir gelişme olarak görülse de, ara hedeflerin belirsizliği ve tutarsız raporlama uygulamaları, sistemli bir dönüşümün gecikmesine yol açıyor.

SEFiA Kıdemli Enerji Analisti Dr. Evrim Özyorulmaz Akcura, “Net sıfır hedefleri çoğunlukla 2050 gibi uzak bir tarihe konuyor, ancak bu hedeflere ulaşacak 5-10 yıllık somut yol haritaları eksik. Bu, bankaların iklim stratejilerinin sağlam bir zemine oturmadığını gösteriyor” dedi.

İklim İçin 350 Derneği Koordinatörü Efe Baysal ise, bankacılık sektörünün “geçiş riski” ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, uluslararası platformların faaliyetlerinin askıya alınmasının, sektörün iklim hedeflerinde ortak ve güçlü bir tutum geliştirmekte zorluk yaşadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Uzmanlar, bankaların şeffaf veri raporlaması ve somut kısa vadeli hedefler belirlemeden sürdürülebilir finansman adımlarını ilerletmelerinin finansal sistem için risk oluşturduğunu belirtiyor.