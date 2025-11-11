Türkiye sağlık turizmindeki yükselişini yalnızca hasta kabulünde değil, uzman eğitimi alanında da sürdürüyor. Yabancı hekimlerin Türkiye’de üst ihtisas eğitimi almak için artan ilgisi, İzmir’de bir kez daha somutlaştı.

Yabancı hekimler Türkiye’yi tercih ediyor

Gelişen sağlık altyapısı, yüksek teknoloji kullanımı ve deneyimli kadrolar sayesinde Türk hekimler artık sadece tedavide değil, eğitim alanında da bölgenin cazibe merkezi hâline geldi.

Irak’tan iki uzman hekimin girişimsel nöroradyoloji eğitimi için İzmir Acıbadem Kent Hastanesi’ne gelmesi bu tablonun son örneği oldu.

Iraklı hekimlere 6 aylık girişimsel nöroradyoloji eğitimi

Acıbadem Kent Hastanesi Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağın Şentürk, Irak Musul İbn-i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Muhammed Khasro ve Uzm. Dr. Salman Ahmed’in Türkiye’de toplam 6 ay eğitim aldığını aktardı.

Bu kapsamda hekimlerin;

Beyin damar hastalıklarının tanısı,

Endovasküler/kapalı tedaviler,

Acil inme uygulamaları konularında kapsamlı bir üst ihtisas sürecinden geçtikleri belirtildi.

Eğitim alan hekimler ülkelerinde yeni tedaviler uygulayacak

Prof. Dr. Şentürk, eğitim sonrasında Iraklı hekimlerin ülkelerine dönerek daha önce yapılmayan tedavileri uygulamaya başlayacaklarını söyledi. Ayrıca bu sürecin yalnızca bir dönemlik eğitimle sınırlı kalmayacağını vurguladı:

“Desteklerimiz devam edecek, bölgelerinde teşhis ve tedavi kapasitesinin gelişmesine katkı vermeye devam edeceğiz.”

Türkiye, uzman hekim eğitiminin merkezi haline geliyor

Şentürk, yalnızca Irak’tan değil; Ukrayna, Özbekistan ve Azerbaycan’dan da uzman hekimlerin eğitim için Türkiye’yi tercih ettiğini ifade etti. Bunun arkasında ise Türkiye'nin üst düzey bilgi birikimi ve modern teknolojiye dayalı altyapısı bulunuyor.

“Sahip olduğumuz insan gücü ve teknolojik donanımla Türkiye, yabancı uzmanlara çeşitli branşlarda üst ihtisas eğitimi verilen bir merkez haline geldi.”

Ege Bölgesi’nin referans hastanesi hedefi

Prof. Dr. Şentürk, Acıbadem Kent Hastanesi’nde beyin damar hastalıklarının tedavisinde bölgesel liderlik hedeflediklerini dile getirdi.

Hastanede kurulan son teknoloji anjiyografi ünitesinde şu tedavilerin gerçekleştirildiğini belirtti:

Beyin anevrizmaları (baloncuk)

Beyin arteriovenöz malformasyonları (doğuştan damar yumakları)

Beyin ve boyun damar darlıkları

Akut inme tedavileri

Omurilik damar patolojileri

Sertifikalar verilecek, eğitimler sürecek

Altı aylık yoğun eğitimin sonunda yabancı hekimlere sertifika verileceğini aktaran Şentürk, Türkiye’nin tıp alanındaki gelişimini şu sözlerle değerlendirdi: “Bu ülkemiz adına gurur verici.”