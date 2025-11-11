Son Mühür/ Beste Temel- Foça'da başlayan ve Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından organize edilen Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi Şampiyonası'nın final ayağı, bölgenin su sporları turizmindeki potansiyelini bir kez daha ortaya çıkardı. 12 Kasım'a kadar sürecek olan bu büyük organizasyonda 200'ün üzerinde sporcu Funboard Slalom ve Open Foil Windsurf sınıflarında 18 ayrı kategoride mücadele ediyor.

Rüzgarın dansı, Foça'nın yeni kimliği

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Foça'daki Rüzgar Sörfü Şampiyonası'nın heyecanını Radyo Ege canlı yayınlarına değerlendirdi.

İşler, "Foça'dan, rüzgarın dans ettiği, denizin enerjisinin içimizi ısıttığı bir ortamdan sesleniyoruz," diyerek başladı ve organizasyonun önemine dikkat çekti: "Şu anda 200'ün üzerinde sporcunun katıldığı bu muhteşem yarış; hem spor hem turizm açısından hem de tüm Foçalılar için çok önemli. Çünkü artık Foça, yalnızca bir tatil ilçesi değil, rüzgarı ve deniziyle bir spor merkezi olma yolunda ilerliyor."

Yarışmacıların heyecanına da değinen İşler, sporcuların Foça'ya gönül verdiklerini belirtti.

Dünya turizminde yeni trend: Deneyim ve enerji

Mehmet İşler, turizmin değişen yüzüne vurgu yaparak bu tür spor organizasyonlarının önemini açıkladı:

"Biz turizmciler olarak buna büyük önem veriyoruz çünkü artık dünya turizmi sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Bugünün tatil anlayışı doğa, hareket, enerji ve deneyim üzerine kurulu. Foça da buna şahit olan bir ilçemiz."

İşler, bu tür organizasyonların bölgeyi bir destinasyon merkezi olarak öne çıkardığını ve Foça'ya büyük değer kattığını dile getirdi. "Ben her zaman şuna inanıyorum: Eğer bir mevkide spor varsa orada enerji vardır, umut vardır. Foça'da bugün tam anlamıyla o enerjiyi yaşıyoruz. Diyorum ki bu rüzgar hiç dinmesin," dedi.

Dev organizasyon için müjde: Dünya şampiyonası geliyor

Açıklamasının sonunda Foça için büyük bir müjde veren Mehmet İşler, bölgenin su sporları üssü olma hedefini somutlaştırdı:

"Ben de güzel bir müjde vermek istiyorum: Nisan'ın ilk haftasında dünya tekne yarışlarını Foça'da yapacağız. Foça, rüzgarın evi olma yolunda oldukça iyi ilerliyor."

İşler, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Hanım'dan belediye başkanına, değerli basına ve sporcu kardeşlere kadar tüm paydaşların omuz omuza bir mücadele verdiğini ifade etti.

Son olarak tüm sporseverleri Foça'ya davet eden İşler, "Yarışların heyecanına devam ediyor olacağız. Herkesi Foça'ya bekliyoruz. Bugün tüm sporcularımıza bol şans ve iyi bir yarış diliyorum. Rüzgarları bol olsun, yolları açık olsun," sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.