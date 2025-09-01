Son Mühür- Almanya’da yaşayan bir Türk sosyal medya kullanıcısı, Almanya’daki bankacılık sistemini eleştirdi. Kullanıcı, Türkiye ile karşılaştırıldığında Almanya’nın bankacılık alanında ciddi eksiklikler barındırdığını belirterek, “Almanya Türkiye’den 200 sene geride” yorumunda bulundu.

ATM’lerde işlem sınırlamaları

Sosyal medya kullanıcısı, Almanya’da bankalara ait ATM’lerin işlevselliğinin sınırlı olduğunu aktardı. Banka içerisinde dört ATM bulunduğunu belirten kullanıcı, bu makinelerden birinin sadece hesap dökümü verdiğini, bir diğerinin para yatırmak için kullanıldığını, üçüncüsünün yalnızca para çekmeye izin verdiğini ifade etti. Ayrıca farklı bankaların kartlarıyla işlem yapmanın ayrı bir zorluk teşkil ettiğini söyledi.

Kendi bankasına para yatırmak bile zor

Kullanıcı, kendi bankasının ATM’sine gittiğinde nakit para yatırma işlemi gerçekleştiremediğini ve ATM’de para yatırma özelliğinin bulunmadığını dile getirdi. Para yatırmak için belirtilen ATM’lere gitse dahi kartın bu işlem için geçerli olmadığını ve ek bir üyelik ile aylık ücret ödemek gerektiğini aktardı.

Mobil uygulamalarda eksiklik

Almanya’daki bankaların mobil uygulamaları hakkında da değerlendirmede bulunan kullanıcı, uygulamaların işlevlerinin yetersiz olduğunu ve yapılan değişikliklerin tekrar posta yoluyla bildirildiğini belirtti. Kullanıcı, Almanya’daki bankacılık uygulamalarını Türkiye ile karşılaştırarak, Türkiye’deki uygulamaların çok daha kapsamlı ve işlevsel olduğunu ifade etti.