Son Mühür - 32 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren Trafik Sigortası Azami Brüt Prim Tablosu, Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlandı. Buna göre, İstanbul’da bir otomobil sahibi aracını dördüncü basamaktan sigortalatmak isterse 14.462 TL ödeme yapacak. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araç sahiplerine ise idari para cezası uygulanacak ve araçları trafikten men edilebilecek.

Primler güncellendi

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, trafik sigortası primlerine ortalama yüzde 1,2 oranında zam yapıldı. İstanbul’da, içten yanmalı motora sahip ve en riskli grupta yer alan sıfırıncı basamaktaki bir sürücünün ödeyeceği prim 43.835 TL’ye yükselirken, en düşük risk grubundaki 8. basamaktaki bir sürücünün primi 7.306 TL oldu. Bu durumda riskli ve risksiz sürücüler arasındaki fark yaklaşık yüzde 500’e ulaştı. Ankara’da ise en riskli sürücü 42.594 TL, en az riskli olan ise 7.099 TL prim ödeyecek. İzmir’de ise sıfırıncı basamaktaki bir sürücünün ödeyeceği tutar 41.353 TL, 8. basamaktaki risksiz sürücünün primi ise 6.892 TL olarak belirlendi.

Taksi ve otobüs sigortaları ne kadar oldu?

İstanbul'da ticari taksiler için sıfırıncı basamaktaki trafik sigortası primi 115.493 TL’ye çıkarken, en düşük risk grubundaki sekizinci basamakta bu tutar 19.249 TL olarak belirlendi. Ankara'da primler en yüksek 111.225 TL, en düşük 18.704 TL olurken; İzmir’de en yüksek prim 108.956 TL, en düşük ise 18.159 TL seviyesinde. Öte yandan, İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 276.819 TL’ye yükselirken, sekizinci basamaktaki aynı otobüs için bu tutar 46.136 TL oldu.

993 TL oldu

2025 yılı itibarıyla sigortasız araç kullanmanın cezası 993 TL olarak belirlendi. Bu para cezasının yanı sıra, trafik polisleri tarafından sigortasız olduğu tespit edilen araçlara trafikten men edilme yaptırımı da uygulanıyor.