Çalışmayan elektronik eşyalara vurma alışkanlığı, yıllardır pek çok kişi tarafından denenen bir yöntem olarak biliniyor. Kimi zaman işe yarayan bu davranışın, aslında tamamen tesadüf olmadığı belirtiliyor. Teknik olarak “perkülatif bakım” diye adlandırılan bu yöntem, özellikle eski tip cihazlarda belirli koşullarda sonuç verebiliyor.

Devredeki temas yeniden sağlanıyor

Elektronik cihazların içinde yer alan metal bağlantı noktaları zamanla hava ve nemin etkisiyle oksitlenebiliyor. Bu ince tabaka, elektrik akımını engelleyerek cihazın çalışmasını durdurabiliyor. Cihaza uygulanan hafif bir darbe, bu tabakayı kırarak metal yüzeylerin yeniden temas etmesini sağlıyor. Böylece devre tekrar tamamlanıyor ve cihaz anlık olarak çalışmaya başlıyor.

Isınma ve soğuma bağlantıları gevşetiyor

Cihazların çalışırken ısınıp kapanınca soğuması, iç aksamda küçük hareketlere yol açıyor. Bu durum lehim noktalarında çatlaklara neden olabiliyor. “Soğuk lehim” olarak bilinen bu durum, elektrik iletimini kesebiliyor. Uygulanan sarsıntı ise bu çatlakları kısa süreliğine yeniden temas ettirerek iletimi geri getirebiliyor. Yani sorun çözülmüş gibi görünsede aslında geçici bir düzelme yaşanıyor.

Mekanik parçalar yeniden hareket edebiliyor

Motor, fan ya da dişli içeren cihazlarda ise durum biraz daha farklı. Toz birikimi ya da yağlanma sorunları, hareketli parçaların sıkışmasına yol açabiliyor. Sert bir darbe, bu sıkışmayı kırarak parçaların yeniden dönmesini sağlayabiliyor. Bu yüzden bazı cihazlar vurulduktan sonra tekrar çalışır hale geliyor.

Yeni nesil cihazlar için risk oluşturuyor

Uzmanlar, bu yöntemin eski cihazlarda sınırlı da olsa işe yaradığını kabul ediyor. Ancak günümüz teknolojileri için aynı şey geçerli değil. LCD ve LED ekranlar, hassas sensörler ve mikro işlemciler içeren yeni cihazlar, darbelere karşı çok daha kırılgan. Bu tür müdahaleler ekran kırılmasına, veri kaybına ya da kalıcı donanım hasarlarına yol açabiliyor.

Yıllardır alışkanlık haline gelen bu yöntem bazı durumlarda işe yarasa da özellikle modern cihazlarda ciddi risk taşıyor. Kısa vadede çözüm gibi görünse de çoğu zaman sorunun büyümesine neden olabiliyor.