Şanlıurfa Valiliği, yoğun yağışların yarattığı olumsuz koşulları değerlendirerek beklenen açıklamayı yaptı. Valilik kararıyla bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Peki hangi ilçelerde okullar tatil, hangilerinde eğitim devam edecek? İşte tüm detaylar.

Şanlıurfa'da sel felaketi yaşandı

Sabah saatlerinden itibaren güçlenerek devam eden sağanak yağış, Şanlıurfa genelinde ciddi hasarlara yol açtı. Yağışın en yoğun hissedildiği bölgelerden biri Balıklıgöl oldu. Su seviyesinin hızla yükselmesiyle birlikte çevredeki iş yerleri ve bir otel sular altında kaldı. Eyyübiye ilçesinde ise altyapının yetersiz kaldığı noktalarda cadde ve sokaklar tamamen suyla kaplandı.

Viranşehir ve Ceylanpınar'da okullar 1 gün tatil

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre aşırı yağışların en fazla etkilediği Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde 23 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Tatil kararı, özellikle kırsal yol ağında oluşan bozulmalar ve ulaşımdaki aksaklıklar gerekçesiyle alındı. Karar kapsamında bu iki ilçedeki taşımalı eğitim okulları ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullar tatil edildi.

Diğer ilçelerde eğitim devam edecek

Valilikten gelen açıklamada, tatil kararının yalnızca Viranşehir ve Ceylanpınar ile sınırlı olduğu vurgulandı. Şanlıurfa'nın diğer ilçeleri olan Akçakale, Birecik, Bozova, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek ve Suruç'ta 23 Mart Pazartesi günü okullar normal programıyla eğitime devam edecek. Velilerin valilik ve kaymakamlık duyurularını takip etmesi, olası ek kararlar açısından önem taşıyor.

Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre Şanlıurfa ve çevresinde önümüzdeki saatlerde yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle güney ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak görülebilir. Vatandaşların dere yatakları ve çukur bölgelerden uzak durması, sürücülerin ise su birikintisi oluşan yollarda dikkatli olması tavsiye ediliyor. Olası yeni tatil kararları için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi kanalları düzenli olarak kontrol edilmeli.