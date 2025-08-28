Son Mühür- TTB tarafından yapılan açıklamada, “Yasal yetkilerimizi sonuna kadar kullanarak gereken işlemleri yapacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz” ifadesi yer aldı. Birlik, söz konusu davranışın mesleğin etik değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini açıkladı.

“Meslek onuru ve etik değerler zedeleniyor”

Açıklamada, “Son günlerde sosyal medyada bazı hekimlerin meslek ahlak kuralları ile bağdaşmayan, insan onuruna ve kişilik haklarına saygısız ve ayrımcı açıklama ve tutumlarını görmek, halkın sağlığı için çalışan, meslek onurunu ve etik değerleri savunan tüm hekimleri çok üzmüştür” denildi.

TTB, hekimlik ahlakının evrensel ilkelerle şekillendiğini hatırlatarak, bu tür ihlallerin Türkiye gibi hekimlik meslek kurallarının köklü geçmişe sahip olduğu bir ülkede yaşanmasının ayrıca düşündürücü olduğunu vurguladı.

“Hekimler yansızlığını korumak zorunda”

TTB, açıklamasında hekimlerin görevlerini yerine getirirken yansızlıklarını koruma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı. “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime…” ifadelerine yer verilen açıklamada, Dünya Tabipler Birliği’nin Cenevre Bildirgesi’ndeki Hekimlik Andı hatırlatıldı.

Etik kurallara vurgu

TTB, hekimlerin meslek uygulamaları sırasında insan onurunu gözetmesinin temel görev olduğunu vurguladı. Açıklamada, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları ve Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne de atıfta bulunularak, “Tabip ve diş tabibinin başta gelen vazifesi, insan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermektir” denildi.

“Toplumun güvenini korumak için gereken yapılacak”

TTB, meslek ahlakı kurallarının varlık nedeninin toplumun mesleğe duyduğu güveni korumak olduğunu hatırlatarak, bundan sonra da aynı kararlılıkla hareket edileceğini belirtti. Açıklamada, “Toplumun güven duygusunu korumak adına meslek ahlak kurallarını ihlal eden hekimlere yönelik disiplin soruşturmalarını titizlikle yürüteceğimizi ve yasal yetkilerimizi sonuna kadar kullanarak gereken işlemleri yapacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verildi.