Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’de ve Türkiye genelinde hayata geçirdiği büyük ölçekli projelerle dikkat çeken Gülermak AŞ, dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlerinin yer aldığı prestijli listede Avrupa ve Türkiye sıralamasında üst sıralarda yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Gülermak, Türkiye birincisi oldu

Özellikle İzmir’de yürüttüğü metro projeleriyle kent içi ulaşım yatırımlarında öne çıkan, son dönemde ise Makedonya’daki altyapı çalışmalarıyla uluslararası alanda da dikkat çeken Gülermak, küresel ölçekte önemli bir listede yer aldı. Engineering News Record (ENR) tarafından açıklanan “Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri 2025” listesinde şirket, “Mass Transit & Rail” kategorisinde dünya genelinde dokuzuncu sırada konumlandı.

Aynı kategoride Avrupa sıralamasında beşinci, Türkiye sıralamasında ise birinci olan Gülermak’ın bu başarısı, ulaştırma ve raylı sistemler alanındaki faaliyetlerinin uluslararası ölçekte de karşılık bulduğunu ortaya koydu. Açıklanan sıralama, şirketin hem yurt içi hem de yurt dışındaki projelerinin sektörde yakından takip edildiğini gösterdi.

"Tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz"

Gülermak AŞ konuyla ilgili tüm çalışanlarına ve paydaşlarına teşekkür ederek yayınladığı açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: Gülermak, küresel inşaat sektörünün en prestijli yayınları arasında yer alan Engineering News Record’un (ENR) “Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri” 2025 listesi “Mass Transit & Rail Category“ sıralamasında, Dünya’da 9., Avrupa’da 5., Türkiye’de 1. sırada yer almıştır. Bu haklı gururu bizlere yaşatan yurtiçi - yurtdışı projelerimizde azim ve kararlılıkla çalışan, büyük başarılara imza atmamızı sağlayan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz.”