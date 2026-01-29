Son Mühür- Borsa İstanbul yatırımcısı 2025'de yaşadığı sıkıntılı sürecin tam tersi bir tabloyla karşılaşmanın keyfini sürüyor.

Yılbaşından bu yana BIST 100 endeksi yüzde 20.86 değer kazanmış durumda.

Rekorlarını her geçen gün geliştiren endeks bugün de yüzde 1.52Yi bulan yükselişle 13.600 puan üzerinde kalıcı olacağı sinyallerini vermeye devam ediyor.

Borsa'nın son dönemdeki performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen, Merkez Bankasının beklentilerin aksine 100 baz puan indirmesi sonrası gerileyen bankacılık endeksinin de katılmasıyla yükselişin hızlandığına dikkat çekti.



Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan Black Rock'un yatırımlarının yüzde 10'unu Türkiye'ye ayırdığına dikkat çeken Murat Bilen, yabancı yatırımların ilgisi ve Sabancı Holding'e bağlı Akçansa'ya gelen 1.1 milyar dolarlık satın alım teklifinin de yükselişte etkili olduğunu hatırlattı.

13.630 seviyesini test ettik...



''Borsa İstanbul haftaya hızlı bir başlangıç yaptı geçen haftayı 12.992 seviyesinden kapatmıştı, her gün yeni bir rekor tazeleyerek bugün itibari ile 13.630 seviyesini test etmiş oldu'' hatırlatmasında bulunan Bilen,

''Borsa İstanbul endeksinden herkes düzeltme beklerken yoluna kararlı bir şekilde devam ettiği görülüyor.

Merkez Bankası’nın faiz kararını çok fazla beğenmeyen bankacılık endeksinin de katılmasıyla birlikte yukarı yönlü ivmesini arttırdı. dolar bazında bazı dirençleri vardı ancak dirençlerin birer birer geçildiğini görüyoruz.

Şu an itibari ile 2024 yılının dokuzuncu ayından bu yana olan bütün dolar bazlı dirençler geçilmiş durumda. Sadece 340 dolar direnci şu anda mevcut. Orası da 14.600 seviyesine denk geliyor'' mesajı verdi.



Emtialar üzerinde yukarı yönlü baskı var...



''Emtia tarafında ise çılgınlık devam ediyor'' diyen Murat Bilen,

''Doların diğer para birimleri karşısında gücünü belirleyen DXY endeksi bir haftadır sert değer kaybı yaşıyor. Bu da emtialar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmuş durumda.

Özellikle altın ve gümüşteki çılgın hareketliliğin ardından bunların peşine Bakır‘ı da takmaya çalışıyorlar. Bakır ve bakır temelli hisse senetlerinde de fonlarda da ciddi hareketlenmeler var.

Faiz ve döviz cephesinde çok fazla bir şey yok. Bence önümüzdeki dönemin en tehlikeli jeopolitik riski İran’la ABD arasındaki gerilim. Olası bir çatışma halinde emtiaların fırlaması borsaların biraz da primli olmasından kaynaklı sert düzeltmelere girmesi mümkün. Dikkatle izlenmesi gereken en önemli konu bugünlerde bu diye düşünüyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.