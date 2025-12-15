Son Mühür / Erkan Doğan - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı 11 iş kolunda bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Birleşik Kamu-İş İzmir İl Başkanı Barış Düdü, iş bırakma eyleminin detayları hakkında Son Mühür’e konuştu. “Maaşlarımızla geçinemiyoruz, emeğimiz yok sayılıyor!” diyen Düdü, “Artan enflasyon karşısında eriyen maaşlarımız, gerçekleri yansıtmayan zam oranlarıyla bir kez daha gasp edilmiştir. Kamu emekçileri yoksulluğa mahkûm edilmekte, alın terimizin karşılığı görmezden gelinmektedir. Bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmıyoruz! 19 Aralık Cuma günü tüm iş yerlerimizde 1 günlük iş bırakıyoruz ve saat 12.00'da, Konak SGK İl Müdürlüğü önünde yapılacak basın açıklaması ile insanca yaşamaya yetecek ücret, adil ve gerçekçi maaş artışı talebimizi haykırıyoruz Tüm kamu çalışanlarını emeğine sahip çıkmaya, haklı mücadelemizde omuz omuza olmaya çağırıyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız” diye konuştu. Birleşik Kamu İş Konferderasyonu’nun ‘iş bırakma’ kararına uyarak iş bırakan tüm memurların hukuki olarak arkasında duracaklarını ve her türlü desteği vereceklerini belirten Düdü, “Tüm memurları alana davet ediyoruz” dedi.