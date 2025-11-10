Edirne’nin köklü şekerleme ustalarından Arif Meriç (67), kentin tescilli lezzeti tava ciğerinin garnitürü olan meşhur Karaağaç acı biberini sıra dışı bir denemeyle lokuma taşıdı. Yaklaşık yarım asırdır bu zanaatı sürdüren Meriç’in torun tavsiyesiyle başlattığı bu yenilik, zıt tatları birleştirerek ortaya ‘Dünya Hali’ adını verdiği bir lokum çıkardı. Meriç, bu yeni ürünün adeta hayatın ta kendisi gibi olduğunu belirterek, "Önce tatlandırıyor, ardından müşterinin gözlerinden mutluluk gözyaşları geliyor. Tatlı ve acı, ikisi bir arada. Bu bir ‘dünya hali’ lokumudur," sözleriyle yeniliğini anlattı.

Acı başlangıç yerine tatlı sürpriz

Edirne’de sadece Karaağaç Mahallesi’nde ata tohumuyla yetiştirilen özel acı biberleri kullanarak lokumu hazırlayan Meriç, lezzeti önce ailesine tattırdıktan sonra seri üretime geçti.

Usta, lokumun ağızda önce tatlı bir lezzet bıraktığını, acı etkinin ise bir süre sonra hissedildiğini ifade ediyor. "Yıllardır hayalini kurduğum bu fikri torunlarımın teşvikiyle hayata geçirdim. Müşteri ilk tattığında 'hiç acı yok' diyor, sonra yüzündeki şaşkınlık görülmeye değer oluyor," dedi.

'Dünya Hali': Hem stres giderici hem lezzet şöleni

Meriç, lokumun ismini koyarken de yaşam felsefesinden ilham aldığını aktardı. “Dünya hali; hepimizin hali. Güleriz, ağlarız. Stresli olduğunuzda hemen bir tane yiyeceksiniz,” diyen usta, ürünün içeriğinde glikoz yerine doğal pancar şekeri, mısır nişastası, su ve Karaağaç biberinden başka hiçbir madde bulunmadığını vurguladı.

Meriç, bu benzersiz lezzetin insana mutluluk verdiğini ve acı kahvenin yanında en makbul şekilde tüketileceğini de sözlerine ekledi.