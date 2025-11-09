Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember’in raporuna göre, güneş ve rüzgar enerjisi kurulumları 2025’te yeni bir rekor kırarak küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması hedefini yakınlaştırıyor. Brezilya’nın Belem kentinde düzenlenecek COP30 öncesinde yayımlanan analizde, ülkelerin ulusal planlarındaki eksikliklerin ise hedefe ulaşımda belirsizlik yarattığı belirtildi.

Rapora göre, 2025’te güneş enerjisi kapasitesi yüzde 9, rüzgar enerjisi ise yüzde 21 artacak ve Çin’in yatırımları bu büyümenin çoğunu oluşturacak. 2023-2025 dönemindeki yıllık ortalama artış yüzde 29 ile hesaplanan hedefin üzerinde seyrederken, 2026-2030 arasında yıllık yüzde 12’lik artışla üç katına çıkarma hedefinin yakalanabileceği öngörülüyor.

Ember Enerji analisti Katye Altieri, yenilenebilir enerjideki hızlı kurulumların umut verici olduğunu vurgulayarak, ülkelerin hedeflerini güncellemezse şebeke, esneklik ve depolama altyapısında yetersizlik riskiyle karşı karşıya kalınacağını ifade etti.