Bursa’nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde trafik denetimi yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç sorgulamasının ardından sürücü M.Ü.’ye (29) alkol testi uygulandı. Ölçümde sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Çevreyi rahatsız eden sürücü hakaret etti

Sonuca itiraz eden M.Ü., polis ekiplerine yüksek sesle tepki gösterdi. Uyarılara rağmen bağırmayı sürdürerek çevrede rahatsızlık oluşturan kadın sürücü, polis memurlarına hakaret etti. Araçtaki arkadaşları da sürücüyü sakinleştirmekte zorlandı.

Arkadaşı ‘Sarhoşun mektubu okunmaz’ diyerek savundu

Olay sırasında sürücünün bir arkadaşı, polis ekiplerine “Sarhoşun mektubu okunmaz” ifadeleriyle M.Ü.’yü savunmaya çalıştı. Sürücü ise sinir krizi geçirebileceğini söyleyerek yeşil reçeteli ilaç kullandığını belirtti.

Polis Merkezi'ne götürüldü

Yasal işlem kapsamında “trafik güvenliğini tehlikeye atma” suçundan işlem başlatılan M.Ü., polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.