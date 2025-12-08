Ordu’nun uluslararası Cittaslow (sakin şehir) unvanına sahip Perşembe ilçesi, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Hamsi Festivali ile binlerce vatandaşı ağırladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen festivalde 7 ton hamsi ızgara, mısır ekmeği, pancar çorbası ve cevizli helva gibi yöresel lezzetler misafirlere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yöresel lezzetler vatandaşlarla buluştu

Festival alanında Karadeniz mutfağının kültürel izlerini taşıyan pek çok yiyecek ikram edildi. Hamsiye eşlik eden pancar çorbası, mısır ekmeği, turşu ve cevizli helva, yoğun ilgi gören lezzetler arasında yer aldı. Etkinlik, bölgenin gastronomik zenginliğini tanıtan bir şölen havasında geçti.

Sahne gösterileri ve flyboard şovu ilgi topladı

Festivalde yöresel ses sanatçıları sahne alırken halk oyunları ekipleri Karadeniz kültürünü yansıtan performanslar sergiledi.

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri ise Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından denizde yapılan flyboard gösterisi oldu. Çocuklar ve yetişkinlerin katıldığı yöresel bilgi yarışması da festivale renk kattı.

Başkan Güler: “Perşembe’de hamsi daha başka yenir”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, festivalde yaptığı konuşmada Perşembe’nin hem kültürü hem de doğasıyla özel bir ilçe olduğunu vurguladı:

“Perşembe sakin şehir ama bugün coşkulu bir şehir. Her yerde hamsi yenir ama Perşembe’de başka türlü yenir. Mavi bayraklı sahillerimizle ilçemizi daha da güzelleştirmeye çalışıyoruz.

Yakında ilçemizin tepe noktasında deniz ve ilçe manzarasını görebileceğiniz bir seyir terasını da hizmete sunacağız.”

Başkan Albayrak: “Farklı ilçelerden katılım olması bizi mutlu ediyor”

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, festivalin bölgeye kattığı hareketlilikten memnun olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz festivalde sadece hamsi yok; pancar çorbası, mısır ekmeği, cevizli helva ve turşu ile birlikte kapsamlı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz.

Balığın ve balıkçılığın merkezi olan Perşembe’de böyle bir atmosfer yaşatmak bizi mutlu ediyor. İstanbul, Samsun, Tokat gibi illerden ve farklı ilçelerden gelen misafirlerimizin katılımı bizleri daha da sevindiriyor.”

Festival bilgi yarışmasıyla sona erdi

Gün boyunca çeşitli etkinliklere sahne olan Hamsi Festivali, akşam saatlerinde düzenlenen yöresel bilgi yarışmasıyla tamamlandı. Belediye, festivalin gelecek yıllarda daha da geniş kapsamlı şekilde düzenleneceğini açıkladı.