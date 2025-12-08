Bursa’nın Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde pazar alanı önünde park halinde bulunan araçların üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu tedirginlik yaratan bir olay meydana geldi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, şans eseri yalnızca maddi hasara yol açtı.

Panik yaratan çöküş

Ağacın devrildiği anı gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık ve panik yaşadı. Çevrede bulunanlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Ekipler yolu hızla trafiğe açtı

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, kırılan ağaç parçalarını kaldırarak bölgede güvenliği sağladı. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.