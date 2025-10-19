Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, tempolu oyunuyla dikkat çekerken, sarı-lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle maçı kazandı.

İlk yarı Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle geçildi

Maçın ilk bölümünde oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, rakip kalede etkili pozisyonlar üretmeyi başardı.

Dakikalar 23’ü gösterdiğinde Anderson Talisca, penaltıdan topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

Golden sonra baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 41. dakikada Asensio’nun golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karagümrük ikinci yarıda direndi

İkinci yarıda Fatih Karagümrük, farkı azaltmak için daha fazla risk alarak oyuna ortak olmaya çalıştı. 59. dakikada Serginho, farkı bire indiren golü attı.

Fenerbahçe 3 puanla zirve takibini sürdürüyor

Karşılaşma sonunda Fenerbahçe sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip puanını 19’a yükselterek zirve takibini sürdürdü.

Fatih Karagümrük ise bu yenilgiyle 3 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulma şansını bir sonraki haftaya bıraktı.