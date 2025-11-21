Balıkesir, Türkiye’nin kokoreç merkezlerinden biri olarak bilinirken, genç girişimci Enes Teke, yöresel lezzeti uluslararası mutfakla bir araya getirdi. 22 yaşındaki Teke, kokoreçten ilham alarak hazırladığı pizzalarla hem Balıkesirlilerden hem de gastronomi dünyasından ilgi gördü.

Yeni nesil pizza deneyi

Kısa süre önce şehrin merkezinde kendi işletmesini açan Enes Teke, menüsüne eklediği kokoreçli pizza ile dikkat çekti. Teke, “İtalyan mutfağı ile Türk mutfağını sentezlemeye çalışıyoruz. Balıkesir’in meşhur kokorecini pizza ile birleştirdik ve aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu oldu.

Şehirde yaşayanlar kokoreçi zaten çok seviyor; pizzaya uyarlayınca lezzet daha da öne çıkıyor. Mozzarella ve parmesan peynirini kokoreçle bir araya getiriyoruz, üzerine ise piştikten sonra domates ve soğan ekliyoruz. İstemeyen misafirlerimize kokoreçi tek başına da servis ediyoruz” dedi.

Avrupa’da yarışmaya katılım

Teke, kokoreçli pizzasıyla uluslararası platformlarda da boy gösteriyor. Genç girişimci, “Avrupa’da ‘TOP 50 Pizza’ yarışması var ve biz de kokoreçli pizza ile katıldık. Hedefimiz, Avrupa’nın en iyi pizzaları arasında yer almak. Balıkesir, gastronomi alanında Türkiye’ye önemli lezzetler sunuyor. Kuzularımız doğal meralarda yetişiyor ve bağırsağı özel bir ürün. Avrupa standartlarına uygun bir şekilde hazırladığımız kokoreçli pizzayı Avrupa’ya tanıtmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Balıkesir’in yöresel lezzeti globalleşiyor

Genç girişimcinin çalışmaları, Balıkesir’in gastronomi potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada görünür kılmayı amaçlıyor. Kokoreçli pizza, yerel tatları modern mutfak trendleriyle buluşturarak hem bölge halkının ilgisini çekiyor hem de uluslararası gastronomi yarışmalarında Türkiye’yi temsil ediyor.