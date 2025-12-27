Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde çalışan binlerce işçinin fazla mesai, ikramiye ve sosyal haklarının uzun süredir ödenmediğini açıklayan TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilciliği, 1 Ocak 2026’dan itibaren fazla mesainin tamamen durdurulacağını duyurmuştu. Konuyla ilgili bir çağrı daha yapan Türk İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, haklarının yılbaşına kadar ödenmesi konusunda yaptıkları çağrıyı bir kez daha yineledi.

‘Gelecek haberleri bekliyoruz’

Yıl içinde ödenmeyen mesai paraları ve ikramiyeleri olduğunun altını çizen Başkan Çakmak, “Daha önce de söylediğimiz gibi 2025 ile helalleşmeden 2026’ya girmek istemiyoruz. İZULAŞ, İZBETON, İZDOĞA, İZDENİZ, GRAND PLAZA, İZTARIM ile metro ve tramvay işletmelerinde görev yapan çalışanların fazla mesai, ikramiye, gıda yardımı, eğitim yardımı ve bayram yardımlarının uzun süredir düzenli ödenmiyor. Belediye-İş, Tez-Koop-İş, Toleyis, Tek Gıda-İş, Demiryol-İş ve Türkiye Denizciler Sendikası’na üye işçilerimizin alacakları uzun süredir gecikiyor. Normalde yılda 275 saat mesaiye kalma durumu var. Bu konuda da yılbaşında muvafakatname veriliyor. Doğal olarak bugüne kadar mesaiye kalmış işçilerimiz ‘Biz parasını almadığımız mesaiye neden kalalım’ diye soruyor. Daha önce bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri ile görüşüp sorunları aktarmıştık. Ancak konuyla ilgili henüz bir geri dönüş alamadık. 31 Aralık’a kadar ödeme takvimi devam ediyor. Gelecek haberleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Grev süreci şimdilik söz konusu değil’

“Bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Çakmak, “Şu anlık herhangi bir grev sürecimiz söz konusu değil. Sadece yeni yıl öncesinde işçinin hakkı olan ücretlerin yatırılmasını bekliyoruz. 2025 yılında sıkıntılı bir süreç geçirdik; aynı sorunları 2026 yılında da yaşamak istemiyoruz” diye konuştu.