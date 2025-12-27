Son Mühür / Tire Belediyesi, ilçe genelinde ruhsatsız (kaçak) yapılar ile ruhsat ve projelerine aykırı şekilde inşa edilmiş ilave ve eklentilere karşı harekete geçti. Belediye, bu yapıların yıkılması için açık ihale usulüyle yapım işi ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek ihale için teklifler yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden alınacak. İhale, 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30’da Tire Belediyesi’nde yapılacak.

Yer teslimi sonrası çalışmalara başlanacak

İhale kapsamında, Tire ilçe sınırları içerisinde tespit edilen kaçak yapılar ile mevzuata aykırı ek ve ilavelerin yıkımını içeren 6 kalemlik çalışma gerçekleştirilecek. Yıkım işinin, yer tesliminden itibaren 150 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.

Sadece yerli firmalar katılabilecek

İhaleye yalnızca yerli firmalar katılabilecek. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin özel bir kriter aranmazken, isteklilerin son 15 yıl içinde benzer işlerde edindikleri iş deneyimini belgelemeleri gerekecek. İhalede en avantajlı teklif, yalnızca fiyat esasına göre belirlenecek.