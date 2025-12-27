Son Mühür/ Emine Kulak- Kamuoyunda Kooperatif davası olarak bilinen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan, ardından ev hapsi verilen ve tahliye edilen CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yeniden gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, davanın dördüncü duruşmasına günler kala gerçekleştirildi.

“ASLANOĞLU’NUN DIŞARIDA ÖZGÜR KALMAMASININ İSTENMEDİĞİ GİBİ DUYGU”

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Aslanoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Çok uzun zamandır süren bir soruşturma, operasyondan 1 sene önce başlayan bir soruşturma. Bunca zaman geçtikten sonra yargılama kooperatifçilerle devam ederken sonradan yeni aşamaların eklenmesi, konunun siyasi olduğu ve Şenol Aslanoğlu’nun dışarıda özgür kalmasının istenmediği gibi bir duygu yaratıyor. Soruşturmaya devam edeceğiz, içeriğini en kısa zamanda öğreneceğiz. Bugüne kadar arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık. Bundan sonra da hem Şenol Başkan’ın hem de diğer arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“ASLANOĞLU’NU ÖRGÜT OLARAK YALNIZ BIRAKMAYIZ”

Pazartesi günü Aslanoğlu’nun ifadesi alınacağı sırada İstanbul’da olacağını söyleyen Bakan, “İstanbul’da olacağım. Arkadaşlarımız mutlaka orada olacaktır. Yalnız bırakmayız, örgüt olarak” şeklinde konuştu.

“HER YERE YETİŞMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Öte yandan CHP İzmir Milletvekilleri’nin sahada olmadığı yönünde eleştirilere de cevap veren Bakan, “Parti şu an cephede mücadele ediyor, bir taraftan parlamentoda mücadele ediyoruz. Çok yoğun bir çalışma var. Şu an cumhurbaşkanlığı aday ofisinde İçişleri Bakanlığı’ndan sorumluyum. Orada da mücadele ediyoruz. Bir taraftan mahkemelerde, duruşma salonlarında mücadele ediyoruz. Sahaya da mümkün oldukça çıkmaya çalışıyoruz. Her yere yetişmek mümkün değil. Dik duramıyoruz ki kendi ilimizde çalışma yapalım. Ben Cumhuriyet Halk Partililerin ve İzmirlilerin bizim hem parlamentodaki hem sahadaki mücadelemizi gördüğünü düşünüyorum” diye konuştu.