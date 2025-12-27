Son Mühür / İzmir Yetiştirme Yurtları Yurt Kardeşliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 8’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pilav günü etkinliği düzenledi. Bornova’da gerçekleştirilen programa dernek üyeleri, yurt kardeşleri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmalarını Dernek Başkanı İsmail Şahan ile Dernek Onursal Başkanı Kadir Akbulut yaptı. Programa ayrıca Eski Devlet Bakanı Akın Gönen de katıldı.

Açılışta derneğin kuruluş süreci, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler ve kuruluş yıl dönümünün anlamı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Akbulut: Dostlarımızla bir araya gelmek istedik

Yaklaşık 300 kişinin katılım sağladığı etkinlikte, dernek üyeleri ve yurtlarda yetişmiş bireyler bir araya gelerek dayanışma örneği sergiledi. Etkinlikte konuşan Dernek Onursal Başkanı Kadir Akbulut, yetiştirme yurtlarında yetişmiş ve hayatını kaybetmiş büyükleri rahmetle andıklarını ifade etti. Akbulut, derneğin 8’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hem ebediyete intikal eden yurt büyüklerini anmak hem de üye ve dostlarla bir araya gelmek istediklerini belirterek “Yetiştirme Yurtlarında yetişen ve şimdi kaybettiğimiz büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Derneğimizin 8’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle hem ebediyete uğurladığımız büyüklerimizi anmak hem de üye ve dostlarımızla bir araya gelmek istedik. Bu nedenle bütün katkı sunan yurt kardeşlerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Derneğin faaliyetleri sürüyor

Yetiştirme Yurtları Yurt Kardeşliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin, Bornova’da 8 yıldır faaliyet gösterdiği bildirildi. Derneğin, yetiştirme yurtlarından ayrılan bireylerin sosyal uyum süreçlerine destek olmayı amaçlayan çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.