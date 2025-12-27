İzmir’in Karabağlar ilçesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında baba–oğul oldukları belirlenen iki şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 49 yaşındaki B.B. ile 25 yaşındaki oğlu Ö.B’yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin araçla evden çıktığı an tespit edildi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla baba ve oğlunu yakalayarak gözaltına aldı.

Hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Araçta ve ikamet adresinde gerçekleştirilen aramalarda, satışa hazır halde 992 adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve oğlun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.