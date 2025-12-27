Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti İzmir İl Başkanlığı sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoda, iktidar oldukları yıllardan itibaren İzmir’de yaptıkları çeşitli hizmetleri göstererek, CHP’nin son günlerde dillendirdiği İzmir’e hizmet yapılmıyor eleştirilerini yanıt verdi.

AK Parti İzmir'den CHP'ye yanıt

Videoda; ulaştırma, sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere kente kazandırılan projelere yer verilirken, merkezi hükümetin İzmir’e yönelik yatırımlarının devam ettiği vurgulandı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı, paylaşımla birlikte yaptığı açıklamada, İzmir’in hizmetten mahrum bırakıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

"Nice işler; gelecekteki eserlerimiz için teminatımızdır"

Sosyal medya hesaplarından yapılan söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi daha güçlü, daha itibarlı ve daha müreffeh bir geleceğe hazırlıyoruz. Az zamanda başardığımız nice işler; gelecekteki eserlerimiz için teminatımızdır.”