Son Mühür- İstanbul’un en prestijli noktalarından Bağdat Caddesi Feneryolu’nda faaliyet gösteren ve yüksek segment araç satışlarıyla bilinen S Class Oto Galeri hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı. Sokak Kedisi’nin haberine göre, galeri bir süredir kapalı durumda ve içeride bulunan lüks araçlar kaderine terk edilmiş halde.

11 milyar TL’lik dolandırıcılık iddiası

İddiaya göre galerinin sahibi Ş.Ç., müşteriler ve yatırımcılardan topladığı yaklaşık 11 milyar TL ile kayıplara karıştı. Ş.Ç.’nin Bulgaristan sınırından yurt dışına çıktığı öne sürülürken, konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Galeri terk edildi, lüks araçlar içeride kaldı

Yaklaşık 30 adet yüksek segment otomobilin bulunduğu S Class Oto Galeri’nin şu anda tamamen boşaltıldığı ve faaliyet göstermediği belirtildi. Bölgedeki esnaf ve çevre sakinleri, son günlerde galeride herhangi bir hareketlilik yaşanmadığını ifade ediyor. Olayla ilgili iddiaların netlik kazanması ve resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.