Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi, son dönemde sık sık eylemlerle gündeme geliyor. Bu kez, memurlara söz verilen sosyal denge tazminatları (SDT) ödemelerinin yapılmaması tepkiyle karşılandı. Belediye yönetimi, ödemelerin bugün gerçekleştirileceğini duyurmuş olmasına rağmen sözünü yerine getirmedi.

Bunun üzerine Yerel-Sen Sendikası, Ekim ayı meclis toplantısı öncesi Konak Meclis Toplantısının yapılacağı binanın önünde bir araya gelerek eylem gerçekleştirdi. Sendika yaptığı açıklamada, sosyal denge tazminatlarının bir lütuf olmadığını vurguladı.

BEKAR: ARTIK YETER HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Tüm Yerel Sen 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, "Aylar geçiyor. SDT'ler hala ödenmiyor. Belediyenin reklam bütçesine kaynak bulunuyor ama emekçiye gelince kaynak yok. Emeğimizi görmezden gelen bu anlayışa karşıyız. Emeğimizin hakkını istiyoruz. Biz bu belediyeyi ayakta tutan emekçileriz. Biz olmadan bu çark dönmez. SDT'leri gasp edenler emeğimizle oynamayın. Sabrımızı zorlamayın. Biz güçlüyüz ve örgütlüyüz. Bugün susarsak yarın haklarımızı kaybederiz. Haksızlığı kabul etmeyeceğiz. Artık yeter hakkımızı istiyoruz. Adalet, hakkaniyet istiyoruz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Hakkımızı almak için meydanlara… korkmayın, geri adım atmayın. Bu mücadele geleceğimizin mücadelesi. Direnen işçi yalnız değildir. Şimdi birlik ve dayanışma zamanı" dedi.