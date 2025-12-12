Son Mühür- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Saat 14.00’te başlayan toplantıya işçi kesimi katılmazken, işveren ve hükümet temsilcileri yer aldı. Toplantı öncesinde TÜRK-İŞ heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a bir mektup sundu.

Ramazan Ağar: "Komisyonda işçi temsili yetersiz"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bakanlığa mektup sunumunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağar, TÜRK-İŞ’in toplantıya katılmayacağını belirterek şunları kaydetti:

“Komisyonun mevcut yapısı, işçilerin görüşlerini dikkate almadan yalnızca hükümet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla karar alınıyor. 24 Aralık 2024’te aldığımız kararla bu toplantılara katılmayacağımızı duyurmuştuk.”

Yükselen fiyatlar işçiyi zorluyor

Ağar, elektrik, doğal gaz ve su fiyatlarındaki artışların işçiler üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını vurguladı. “Asgari ücretle geçinen aileler, zorunlu ihtiyaçlar başta olmak üzere artan fiyatlarla baş etmek zorunda kalıyor. Bu tablo, yıllarca prim ödeyen emekliler için de zorluk yaratıyor” dedi.

Gelir adaleti ve refahın paylaşımı

TÜRK-İŞ temsilcisi, Türkiye’nin ekonomik büyümesine rağmen işçi ve emekçilere yansımayan refahın, gelir adaleti açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu ifade etti. “Zengin ile fakir arasındaki uçurum giderek artıyor. Artan fiyatlar karşısında kayıpların eksiksiz telafi edilmesi ve ekonomik büyümenin emeğe yansıması gerekiyor” dedi.

Asgari ücret artışına yönelik eleştiriler

Ağar, bazı işveren çevrelerinin “Asgari ücret geçim ücreti değildir” söylemlerine de tepki gösterdi. “Bu yaklaşım, ücret skalasının daralmasına ve çalışma barışının bozulmasına yol açıyor. Asgari ücretin artırılması ile enflasyonun artacağı yönündeki iddialar doğru değil. Enflasyon, yapısal ve çok boyutlu ekonomik sorunların yalnızca bir sonucu olarak değerlendirilmelidir” diye konuştu.

İşçi hakları ve güvenli çalışma koşulları

Ağar, sendikal örgütlenmenin yetersiz olduğu işyerlerinde işçilerin ağır koşullar altında çalışmaya devam ettiğini, çocuk işçiliğinin sürdüğünü ve Gebze’de yaşanan yangında ölen çocuk işçilerin bu tabloyu gözler önüne serdiğini belirtti.

“İşçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak gelir politikaları hayata geçirilmelidir. TÜRK-İŞ, adil gelir ve ücret hakkının sağlanması için kararlı bir mücadele sürdürecektir. Toplumun tüm kesimlerini, sorumluluk alarak gerçekçi adımlar atmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.