Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesine eklenen yeni ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, 36 üründe daha uygun olmayan içerikler tespit etti; bazı bulgular tüketicileri şaşkına çevirdi.

Güncellenen listede 36 yeni ürün var

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine aykırı üretim yapan markaları "guvenilirgidatarimorman" web adresinden yayımlamaya devam ediyor.

Bakanlık, son denetimlerde 2’si sağlığı doğrudan tehlikeye düşüren olmak üzere toplam 36 üründe daha taklit ve tağşiş tespit edildiğini duyurdu.

Zeytinyağında tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı

Denetim sonuçlarına göre bazı firmaların gerçek zeytinyağı diye sattığı ürünlere farklı tohum yağları karıştırdığı belirlendi.

Zeytinyağı başlığı, taklit ve tağşiş listesinin en çok ihlal edilen ürün grupları arasında yer almaya devam ediyor.

Yoğurtlarda nişasta kullanıldığı tespit edildi

"Yarım yağlı sade yoğurt" ibaresiyle satışa sunulan bazı ürünlerde yapılan testlerde nişasta tespit edildi. Bu durum, tüketiciye yanıltıcı bilgi verilmesi nedeniyle taklit ve tağşiş kategorisinde değerlendirildi.

Köfte harcında ‘deri dokusu’ bulundu

Ankara’nın Mamak ilçesinde üretim yapan bir firmaya ait çiğ dana köfte harcında deri dokusu tespit edildi. Gıda uzmanları, bu tür bulguların hem etik dışı hem de tüketici sağlığı bakımından risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

“Yüzde 100 piliç eti” denilen köftede mekanik ayrılmış et çıktı

Ankara Akyurt’ta faaliyet gösteren başka bir firmanın “%100 piliç eti” beyanıyla sattığı üründe ise yapılan analizlerde mekanik ayrılmış kanatlı et (MAK) bulunduğu belirlendi.

Liste sık sık güncelleniyor

Bakanlık, gıda güvenliğini tehlikeye atan firmaların yer aldığı listenin düzenli olarak güncellendiğini belirterek vatandaşlara alışveriş öncesi listeyi takip etmeleri çağrısında bulundu.