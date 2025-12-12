Son Mühür-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar kapsamında işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı.

Asgari ücret gündemiyle kritik görüşme

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik sürecin ele alındığı toplantıda, işçi ve işveren taraflarının görüş ve talepleri masaya yatırıldı. Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın asgari ücrete ilişkin beklenti ve taleplerini dinledi.

Sosyal diyalog vurgusu

Görüşmede değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, işçi ve işveren kesimlerinin yaklaşım ve değerlendirmelerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesine dikkat çekti.

Sendikaların asgari ücrete yönelik beklenti, teklif ve önerilerinin titizlikle değerlendirileceğini belirten Işıkhan, Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı. Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişi çerçevesinde, süreci sonuna kadar sosyal diyaloğa açık şekilde yürüteceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.