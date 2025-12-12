Son Mühür- Yeni düzenlemelerle birlikte özellikle konaklama tesisleri, turizm amaçlı kiralanan konutlar, güzellik salonları, halı yıkama işletmeleri ile enerji ve tarım yatırımlarına ilişkin ruhsat süreçlerinde önemli yenilikler getirildi. Yapılan değişikliklerle hem uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi hem de denetimlerin sıkılaştırılması amaçlandı.

Ruhsat verilmezse Bakanlık devreye girecek

Mevzuata uygun başvuru yapılmasına rağmen belediyeler tarafından yasal süresi içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmemesi halinde yeni bir uygulama hayata geçirildi. Buna göre, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idare tarafından ruhsat verilmezse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girecek. Bakanlık, belirlenen döner sermaye bedeli karşılığında resen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleyebilecek. Bu ruhsatlar, Bakanlığın il müdürlükleri tarafından verilecek.

Yapı kullanma izni ve itfaiye raporunda netlik sağlandı

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte özellikle konaklama tesislerinde uzun süredir tartışma konusu olan yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporuna ilişkin tereddütler ortadan kaldırıldı. Otel, motel, dağ evi, tatil köyü gibi tüm konaklama tesisleri için yapı kullanma izin belgesi ile itfaiye raporu alınması zorunlu hale getirildi. Bu belgeler tamamlanmadan tesislerin faaliyete geçmesine izin verilmeyecek.

Konaklama yerlerinin kapsamı genişletildi

“Konaklama yerleri” tanımı genişletilerek yeni tesis türleri yönetmelik kapsamına alındı. Tatil köyü, kırsal turizm tesisi, mobil ev, konaklama amaçlı mesire yeri, konaklamalı orman parkı ve lüks çadır gibi yeni tanımlar ilk kez mevzuata girdi. Ayrıca otel, pansiyon, apart otel, kamping ve kırsal turizm tesisleri gibi işletmeler için aranacak asgari fiziki ve teknik şartlar ayrıntılı şekilde düzenlendi. Böylece iş yeri ruhsatları ile turizm işletme belgesi kriterleri arasında uyum sağlandı.

Konaklama tesislerinde fiziki şartlar artırıldı

Yeni düzenlemeyle konaklama tesislerinde güvenlik ve konforu artırmaya yönelik ek şartlar getirildi. Dış cephe, iç duvar, zemin, tavan ve çatı kaplamalarının bakımlı ve nitelikli olması zorunlu tutuldu. Tesislerde merkezi sistem veya klima ile ısıtma sağlanması, yeterli doğal veya mekanik havalandırma bulunması, sürekli sıcak ve soğuk su temini şartı getirildi.

Üç kattan fazla kata hizmet veren tesislerde müşteri asansörü zorunlu hale gelirken, asansörlerde alarm ve havalandırma sistemi bulunması hükme bağlandı. Ayrıca engelli erişimine ilişkin düzenlemeler erişilebilirlik mevzuatına uygun hale getirildi.

Turizm amaçlı kiralanan konutlara yeni ruhsat şartları

Turizm amaçlı kiralanan konutlara (Airbnb) yönelik ruhsatlandırma sürecinde yeni kriterler belirlendi. Aynı kiraya veren adına aynı binada beşten fazla bağımsız bölüm için izin belgesi düzenlenmesi halinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunlu olacak. Aynı binadaki bağımsız bölümlerin en fazla yüzde 25’i aynı kiraya veren tarafından kiralanabilecek. Ayrıca faaliyete başlanabilmesi için kat maliklerinin oy birliğiyle karar alması gerekecek. Konut sitelerinde ise sitedeki tüm binaların kat maliklerinden oy birliği şartı aranacak.

Güzellik salonlarında cihaz muayenesi zorunlu oldu

Güzellik salonlarında kullanılan epilasyon cihazlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre epilasyon cihazlarının spektrofotometre ve lazer güç ölçüm raporlarının, TS 13193 standardına uygun şekilde TSE-HYB belgeli yetkili servisler veya muayene kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekecek.

Halı yıkama işletmelerine sıkı kriterler getirildi

Ruhsatsız ve merdiven altı olarak faaliyet gösteren halı yıkama yerlerine ilişkin şartlar netleştirildi. Halı yıkama işletmelerinin en az 250 metrekare büyüklüğünde olması, sipariş ve kayıt takibine uygun bilişim sistemi bulundurması zorunlu hale getirildi. Ayrıca kazan tipi ve rulo tipi santrifüj sistemleri, halıdan su uzaklaştırma ekipmanları, toz ve güneşten korunaklı askı alanları, ısı yalıtımlı kapalı kurutma odaları, en az 2 ton kapasiteli su deposu ve atık su çökeltme havuzu bulunması şart koşuldu.

Enerji ve jeotermal tesislerde sınıflandırma değişti

Enerji yatırımlarına ilişkin ruhsatlandırma süreçlerinde de değişiklik yapıldı. Güneş enerji santrallerinde gayrisıhhi müessese sınıf tespiti kaldırılarak, tüm GES’ler üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak belirlendi. Jeotermal sera tesislerinde ise ruhsatlandırmayı kolaylaştırmak amacıyla birinci sınıf olan tesisler ikinci sınıf gayrisıhhi müessese kapsamına alındı.