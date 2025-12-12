Son Mühür - Dünya sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan “Yüzüklerin Efendisi” ve “Hobbit”in sinema ve sahne uyarlamalarının hak sahibi Middle-Earth Enterprises LLC, kendi adına tescilli markanın izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak’a dava açtı.

Şirketten uyarı geldi

Hürriyet’in haberine göre, Middle-Earth Enterprises LLC, Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak’ın 2021 yılında “Lord Of The Rings” (Yüzüklerin Efendisi) ve “Lord Of The Rings Yüzüklerin Efendisi” adlarıyla iki ayrı marka başvurusunda bulunduğunu öğrendi. Yapım şirketi her iki başvuruya itiraz ederek, Çakmak’a noter aracılığıyla gönderdiği ihtarname ile marka başvurularından vazgeçmesini ve tüm kullanımların durdurulmasını talep etti.

Davalık oldular

Talebe olumsuz yanıt veren Çakmak, “Yüzüklerin Efendisi” markasını izinsiz kullanmaya devam etti. Bunun üzerine şirket, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Çakmak’a karşı marka davası açtı. Dava dilekçesinde, markanın Türkçe ve İngilizce biçimleriyle kötü niyetli şekilde Mehmet Çakmak tarafından kullanıldığı belirtildi. Şirket, Çakmak’ın markayı izinsiz tescil ettirerek ticari kazanç sağladığını öne sürerek, markanın hükümsüz sayılmasını ve sicilden silinmesini talep etti.