Balkan ülkelerinden Karadağ'ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını başlatma kararı almasının ardından, Türk Hava Yolları (THY) seyahat edecek yolcular için bir dizi önemli uyarı ve düzenleme yayımladı. Alınan bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları, belirlenen tarihten itibaren Karadağ'a yapacakları seyahatlerde vize almak zorunda kalacaklar.

Vize zorunluluğu başlangıç tarihi ve kapsamı

Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan elde edilen resmi bilgiler doğrultusunda, THY tarafından yapılan duyuruda, bordo pasaport taşıyan Türk vatandaşlarının 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacakları açıklandı. Bu uygulama, özellikle tatil veya kısa süreli iş seyahatleri planlayan yolcular için planlama sürecinde ek bir adım haline geldi. Karadağ'a seyahat etmeyi düşünen yolcuların, bu tarihten sonraki uçuşları için vize süreçlerini tamamlamış olmaları gerekecek.

Muafiyet ve istisnalar netleştirildi

Havayolu şirketi, yeni uygulamaya dahil olmayan istisnai durumları ve muafiyetleri de detaylıca paylaştı. Karadağ'da yasal olarak oturum izni bulunan Türk vatandaşları, en az üç aylık geçerliliğe sahip pasaportlarını ibraz etmek şartıyla vizesiz giriş yapma hakkını sürdürecekler. Ayrıca, uluslararası düzeyde geçerli bazı belgelere sahip olanlar için de kolaylık sağlanmıştır. Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ile Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye veya oturum iznine sahip olanlar, Karadağ'a vize almaksızın ve maksimum otuz (30) gün kalış süresiyle giriş yapabileceklerdir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport sahipleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak koşuluyla vizeden muafiyetlerini koruyacaktır. Vize müracaatları ise, Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Mağduriyeti önleyen iade ve değişiklik hakkı

Alınan ani karar öncesinde Karadağ’a uçuş bileti almış Türk vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması adına, THY özel bir iade ve değişiklik politikası belirledi. Şirketin açıklamasına göre, 28 Ekim 2025 ile 31 Kasım 2025 tarihleri arasındaki uçuşlara bileti olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu yolculara bu haklar tanınmıştır. Bilet iade işlemlerinde, yolcuların 9 Kasım 2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar işlem yapmaları halinde bilet ücretleri kesinti yapılmaksızın tamamen iade edilecektir. Bilet değişikliği yapmak isteyen yolcular için ise, kesinti veya ek ücret ödeme zorunluluğu olmadan, biletin seyahat tarihi 15 Aralık 2025 (bu tarih dahil) tarihine kadar ileri bir tarihe ertelenebilecektir. Havayolu şirketi, yolcuların anlayışı için teşekkür ederek bilgilendirmeyi tamamladı.