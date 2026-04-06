İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Beyrut’un doğusunda bir apartman hava saldırısının hedefi oldu. Lübnan basınında yer alan bilgilere göre, Ayn Saade bölgesindeki binaya düzenlenen saldırı sonrası büyük hasar meydana geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayın ardından bölgedeki yıkım görüntüleri kameralara yansırken, İsrail ordusundan saldırının hedefi ya da detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.