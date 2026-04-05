Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkenin kuzeyinde Macaristan sınırına yakın bölgede TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattına yönelik bir sabotaj girişiminin engellendiğini açıkladı. Kanjia Belediyesi yakınlarında yapılan aramalarda, boru hattını hedef alan patlayıcı düzeneklerin bulunduğu bildirildi.

Vucic, bulunan patlayıcıların büyük hasar oluşturabilecek güçte olduğunu belirterek, olası bir saldırının hem Sırbistan hem de Macaristan için ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti. Sırp lider, ülkenin hayati altyapısına yönelik tehditlere karşı “acımasızca karşılık verileceğini” vurguladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise gelişmenin ardından Savunma Konseyi’ni acil olarak topladı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, boru hattını koruyan askeri unsurların güçlendirileceği duyuruldu.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da Sırbistan, Türkiye ve Rusya ile temas halinde olduklarını belirterek, TürkAkım hattının Avrupa boyunca korunması için ortak önlemler alınacağını açıkladı.

Öte yandan Sırp askeri istihbaratı, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüphelinin arandığını duyururken, bulunan patlayıcıların ABD üretimi olduğuna dair işaretler tespit edildiğini bildirdi.

Gelişmelerin ardından Ukrayna tarafı ise kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, olayın Kiev ile ilişkilendirilmesini “asılsız” olarak nitelendirirken, bunun Rusya kaynaklı bir “sahte bayrak operasyonu” olabileceğini öne sürdü.