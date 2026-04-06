Erbil’de kısa süre içinde art arda yaşanan hareketlilik, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Yerel kaynaklara göre, yaklaşık bir saatlik zaman diliminde 7 kamikaze insansız hava aracı (İHA) tespit edilerek düşürüldü.

“Saldırıda herhangi bir kayıp yok”

İHA’ların tespit edilmesi üzerine hava savunma sistemleri devreye girerek toplam 7 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. Saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediği bildirildi. Yetkililer, Erbil’e yönelik saldırıların saat 22.20 ile 23.00 arasında gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan, Erbil’e bağlı Köysancak ilçesinde de İran’da faaliyet gösteren muhalif İran Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) üyelerinin ailelerinin bulunduğu Azadi Kampı’na iki ayrı saldırı düzenlendiği, bu olayda da can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.