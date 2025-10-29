Son Mühür- Sabahın erken saatlerinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde alt katında eczane bulunan bina çökmüş, olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

İki cansız bedene ulaşıldı

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu iki çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden çocuklardan birinin 12 yaşındaki Emir Bilir olduğu öğrenilmişti. Kısa bir süre sonra, bir kız çocuğunun da enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştı.

Bir kişi sağ kurtarıldı

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun ve özverili mücadelesi sürerken, çalışmaların sekizinci saatinde enkaz altından bir kişiye daha ulaşıldı.

Ekipler tarafından dikkatle çıkarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansa taşındı. Sağ kurtarılan Dilara'nın bilincinin açık olduğu ve tedavi için hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Anne ve babaya ulaşma çabası sürüyor

Binanın enkazında olduğu değerlendirilen anne ve babaya ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordineli çalıştığı bölgede, enkaz yığını termal kameralarla ve hassas dinleme cihazlarıyla taranıyor.

Ayrıntılar geliyor...