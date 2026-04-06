Komutanlık, konuya ilişkin açıklamasını ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda mevcut düzenin kalıcı olarak değiştiği vurgulanarak, özellikle ABD ve İsrail açısından bölgedeki koşulların artık eski haline dönmeyeceği ifade edildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin, İranlı yetkililer tarafından dile getirilen “Basra Körfezi için yeni düzen” planına yönelik operasyonel hazırlıkları büyük ölçüde tamamladığı da bildirildi.

"Hürmüz ve Basra’da yeni dönem sinyali"

İran Meclisi’nde, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere ücret getirilmesini öngören yasa tasarısının 31 Mart’ta Ulusal Güvenlik Komisyonu’ndan geçtiği aktarılmıştı.

Tasarıda; geçişlerin ülkenin para birimi riyal üzerinden ücretlendirilmesi, ABD ve İsrail’e yönelik geçiş kısıtlamaları, İran’a yaptırım uygulayan ülkelere yasak getirilmesi, ülkenin egemenlik hakları çerçevesinde silahlı kuvvetlerin yetkisinin genişletilmesi, deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel düzenlemeler ve Umman ile hukuki iş birliği gibi başlıkların yer aldığı belirtilmişti.