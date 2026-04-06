Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf’ın Bakanlar Kurulu toplantısında, yurt dışına kaçırılan varlıkların geri kazanılmasına yönelik yürütülen sürece ilişkin bir sunum gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Attaf’ın İsviçre makamlarına toplam 33 adli yardım talebi ilettiği, bunlardan 20’sinin kabul edildiği aktarıldı. Dondurulan fonlara ilişkin 4 dosyanın ise sonuçlandırıldığı belirtilirken, bu kapsamda 110 milyon doları aşkın tutarın Cezayir’e iade edileceği bildirildi. Paranın ne zaman teslim edileceğine dair ise herhangi bir tarih paylaşılmadı.

Cezayir’den iade sürecine ilişkin mesaj: Bazı ülkelerle iş birliği sürüyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un, yurt dışına kaçırılan varlıkların geri alınması sürecinde sağlanan iş birlikleri nedeniyle İsviçre ve İspanya’ya teşekkür ettiği bildirildi. Aynı kapsamda Fransa’ya da 61 adli yardım talebi iletildiği ancak bu başvurulara henüz yanıt alınamadığı ifade edildi. Cezayir’de 2019 yılında, eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika döneminin “Hirak” olarak adlandırılan protestolarla sona ermesinin ardından, yolsuzlukla mücadele kapsamında iş insanları ve üst düzey yetkililere yönelik geniş çaplı adli süreç başlatılmıştı. Yurt dışına çıkarılan varlıkların ülkeye geri kazandırılması, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un öne çıkan seçim vaatleri arasında yer alıyor.

Yurt dışına kaçırılan varlıkların iadesi sürüyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ekim 2025’te yaptığı açıklamada, yurt dışına kaçırılan para ve varlıklardan toplam 30 milyar doların ülkeye geri kazandırıldığını duyurmuştu. Cezayir yönetimi, söz konusu varlıkların banka hesaplarında tutulduğu ya da gayrimenkule dönüştürüldüğü ülkelere yönelik hukuki girişimlerini sürdürürken, İsviçre ve İspanya bu süreçte iş birliği yapan ülkeler arasında öne çıkıyor. İspanya, daha önce yolsuzluk davalarında hüküm giyen Cezayirli bir iş insanına ait Barselona’daki lüks bir otelin mülkiyetini Cezayir’e devrederek sürece katkı sağlamıştı.

Öte yandan, eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika döneminde yurt dışına çıkarılan toplam varlık miktarına ilişkin resmi bir veri bulunmuyor.