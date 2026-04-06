Son Mühür-İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaş operasyonlarını koordine eden Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürüldüğü öne sürülen ABD’ye ait nakliye uçaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran basınına yansıyan ve Hatemül Enbiya Merkez Karargahı’na dayandırılan açıklamalarda, Sözcü Albay İbrahim Zülfikari, ABD’ye ait uçakların İran hava savunma sistemlerince vurulduğunu öne sürdü. Zülfikari, yaşanan olayın ABD’nin kendi unsurlarını hedef almasıyla sonuçlandığını iddia etti.

Zülfikari ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın süreçte ciddi bir baskı altında olduğunu savunarak, Amerikan ordusunun sahadaki kayıplarının propaganda faaliyetleriyle gizlenemeyeceğini dile getirdi.

“Düşürülen uçakla ilgili çelişkili açıklamalar”

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan’da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağının hava savunma sistemleriyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu. İran basınında yer alan haberlerde, ABD’ye ait olduğu öne sürülen savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceği iddia edildi.

ABD basınına konuşan yetkililer ise uçağın düştüğünü doğrularken, mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, diğer personel için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

“ABD’nin kurtarma girişimi başarısız”

The New York Times gazetesinin haberine göre, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla eş zamanlı olarak ikinci bir ABD savaş uçağının daha düştüğü ileri sürüldü. Haberde, söz konusu uçağın pilotunun kazadan sağ kurtulduğu bilgisi paylaşıldı. ABD, İran’da düşürülen F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak amacıyla bölgede operasyon başlattı. Donald Trump ise yaptığı açıklamada, 3 Nisan’da düşürülen uçaktaki ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurdu.

İran tarafında ise Hatemül Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’nin kurtarma girişiminin başarısız olduğunu savunarak, operasyonun sonuçsuz kaldığını iddia etti.