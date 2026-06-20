Türk Halk Müziği'nin (THM) önemli isimlerinden derlemeci, eğitimci, koro şefi Yücel Paşmakçı'dan acı haber geldi. Yücel Paşmakçı, tedavi gördüğü özel hastanede sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. 91 yaşında hayata gözlerini yuman Paşmakçı'nın vefatı başta sevenleri olmak üzere sanat camiasında da büyük üzüntü yarattı.
Paşmakçı'nın vefatının ardından çok sayıda isimden başsağlığı paylaşımı gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mekanı cennet olsun!"
Sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.