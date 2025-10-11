Maçın 16. dakikasında Bolivya savunmasının müdahalesiyle ceza sahasında düşen Sabra, acı içinde kıvranırken takım arkadaşları hakemden penaltı bekledi. Ancak Süper Lig hakemi Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi. Pozisyonun ardından bir süre yerden kalkamayan Sabra’ya sağlık ekipleri müdahale etti.

Kısa süreli tedavinin ardından sahaya dönen Sabra, ağrılara dayanamayarak yeniden yere yattı ve maça devam edemedi. Ürdünlü futbolcu sahayı destek alarak terk etti. Göztepe cephesi oyuncunun durumunu yakından izlerken, hakem Mehmet Türkmen’in kararı futbolseverlerin büyük tepkisini çekti.

Tepki yağdı

Mehmet Türkmen’in penaltı kararı vermemesi, futbolseverler arasında büyük tartışma başlattı. Sosyal medyada pozisyonun net bir penaltı olduğu yönünde yorumlar yapılırken, hakem kararı sert şekilde eleştirildi. Ürdün taraftarları tepkilerini sosyal medyada paylaştı ve Ürdün basını da Türkmen’i ağır şekilde eleştirdi. Taraftarlar, “Hazırlık maçında bile olsa oyuncu sağlığı ve adalet öncelikli olmalı” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.