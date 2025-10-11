Son Mühür - Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan Bolivya-Ürdün hazırlık maçında bir pozisyon, maçın önüne geçti. Bolivya’nın 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada, Göztepe forması giyen Ürdünlü futbolcu Ibrahim Sabra’nın sakatlanma anı ve hakem Mehmet Türkmen’in tartışmalı “devam” kararı, sosyal medyada yoğun tepki topladı.
Oyunu devam ettirdi
Maçın 16. dakikasında Bolivya savunmasının müdahalesiyle ceza sahasında düşen Sabra, acı içinde kıvranırken takım arkadaşları hakemden penaltı bekledi. Ancak Süper Lig hakemi Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi. Pozisyonun ardından bir süre yerden kalkamayan Sabra’ya sağlık ekipleri müdahale etti.
Sağlık ekipleri müdahale etti
Kısa süreli tedavinin ardından sahaya dönen Sabra, ağrılara dayanamayarak yeniden yere yattı ve maça devam edemedi. Ürdünlü futbolcu sahayı destek alarak terk etti. Göztepe cephesi oyuncunun durumunu yakından izlerken, hakem Mehmet Türkmen’in kararı futbolseverlerin büyük tepkisini çekti.
Tepki yağdı
Mehmet Türkmen’in penaltı kararı vermemesi, futbolseverler arasında büyük tartışma başlattı. Sosyal medyada pozisyonun net bir penaltı olduğu yönünde yorumlar yapılırken, hakem kararı sert şekilde eleştirildi. Ürdün taraftarları tepkilerini sosyal medyada paylaştı ve Ürdün basını da Türkmen’i ağır şekilde eleştirdi. Taraftarlar, “Hazırlık maçında bile olsa oyuncu sağlığı ve adalet öncelikli olmalı” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.