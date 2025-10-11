Son Mühür - Tarihinde ilk kez BAL’a düşen Denizlispor, 7. Grup’taki sezon açılış maçında saat 14.00’te Denizli Atatürk Stadı’nda Çivril Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağımız Çivrilspor maçıyla mabedimize dönüş yapacağız. Biz futbolcular sahada kazanmak adına mücadele ederken, taraftarlarımızın da stadyum önüne gelerek bize destek olacaklarına inanıyoruz"

Süper Lig'de fırtınalar estiriyordu

Denizlispor, bir dönem Süper Lig’de büyük ses getirmişti. Özellikle 3 büyükler karşısındaki performansıyla öne çıkan Ege ekibi, ülkemizi UEFA Kupası’nda da temsil etmişti. Şimdi ise Denizlispor, o parlak günlerini yeniden yakalamaya çalışıyor. Aynı saatte 7. Grup’ta Milas FSK-1923 Afyonkarahisar ve Akkonakspor-Yatağanspor maçları da oynanacak.