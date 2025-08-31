İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, bölgede yaşanan insani felaketin boyutları her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 63 bin 459’a, yaralananların sayısı ise 160 bin 256’ya ulaştı.

Ateşkesten Sonra 11 Bin Kayıp Daha

İsrail’in 18 Mart 2025’te tek taraflı olarak feshettiği ateşkesin ardından başlayan yeni saldırı dalgasında şimdiye kadar 11 bin 328 kişi daha hayatını kaybederken, 48 bin 215 kişi de yaralandı. Gazze’de siviller hem bombardımanlarla hem de açlıkla mücadele ediyor.

Yardım Kuyruklarına Ateş Açıldı: 30 Ölü

Gazze’de insani yardımlar için kuyruk oluşturan sivillere yönelik saldırılar da devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde yardım dağıtımı sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 166 kişinin de yaralandığını duyurdu. Böylece yardım dağıtımlarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 2 bin 248’e, yaralananların sayısı ise 16 bin 600’e çıktı.

Açlıktan Ölümler Alarm Veriyor

Gazze’deki abluka ve yardımların kısıtlanması sonucu bölgede açlığa bağlı can kayıpları da hızla artıyor. Son 24 saatte 7’si çocuk olmak üzere 11 kişi daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Açlık kaynaklı toplam can kaybı sayısı 124’ü çocuk olmak üzere 339’a ulaştı.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Bir yandan bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkı, diğer yandan temel gıda ve ilaç erişiminin neredeyse tamamen kesildiği bir ortamda hayatta kalmaya çalışıyor. Uluslararası toplumun çağrılarına rağmen bölgede kalıcı bir ateşkes ve insani yardımın sürekliliği sağlanabilmiş değil.