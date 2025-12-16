Son Mühür- Siyasi gündemi meşgul eden davada, eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yürütülen yargılama süreci sonuçlandı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın kamuoyuna duyurduğu karara göre, İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, Kocabıyık'a 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verirken, tutukluluk halini sonlandırarak tahliyesine hükmetti.

Mahkeme salonunda SEGBİS ile savunma

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 7 Ekim'den bu yana Sincan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hüseyin Kocabıyık, yargılandığı İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılım sağladı. Duruşmada savunmasını gerçekleştiren eski vekilin ifadeleri, mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi.

Hapis cezası ve yurt dışı yasağı kararı

Yargılama süreci sonunda mahkeme, Hüseyin Kocabıyık’ın suçlu olduğuna karar vererek kendisini 2 yıl 5 ay 5 gün kesinleşen hapis cezasına çarptırdı. Verilen hapis cezasının yanı sıra mahkeme, Kocabıyık’ın kaçma şüphesi bulunma ihtimaline karşı yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulayarak tutukluluk süresini sonlandırdı. Bu karar ile eski milletvekili, mahkeme sürecindeki tutukluluk halinden kurtularak tahliye edilmiş oldu.

Ne zaman tutuklanmıştı?

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 7 Ekim 2025 tarihinde, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gözaltına alındığını bizzat kendi sosyal medya hesabından duyuran Kocabıyık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla sorgulanmıştı. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen Kocabıyık savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.